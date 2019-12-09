: El-Halil'de İsrail'in kentteki yeni yerleşim planı protesto ediliyor

09.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:27

İsrail'in El Halil'de Yahudi mahallesi kurulması planını protesto etmek amacıyla, Batı Şeria bölgesinin El Halil kentinde genel grev düzenlendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bağlı El Fetih Hareketinin çağrısıyla Filistin'in işgal altında bulunan Batı Şeria bölgesinin El-Halil kentinde İsrail'in El Halil'de Yahudi mahallesi kurmasına yönelik yerleşim planına karşı genel grev düzenlendi. El Halil'de ve kente bağlı tüm köylerde genel grev çağrısı yapıldı ve öğle namazının kılınması için vatandaşlar İbrahim Cami'ne davet edildi. Yapılan açıklamada, "El-Halil kentinin Yahudileşmesi, Kudüs'ün Yahudileşmesine yönelik planın bir devamı olarak geliyor. Kentteki tarihsel gerçekler değiştirilmeye çalışılıyor" denildi.

Grev kapsamında El Halil'de bulunan toptancı pazarı ve tüm dükkanlar kepenk indirirken El Fetih Hareketi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in El-Halil'de ve tüm Filistin topraklarında Yahudileştirme politikasını durdurmak için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett de geçtiğimiz hafta El-Halil kentinde yeni bir yerleşim bölgesi kurulmasını içeren yasayı onaylamıştı. Onay, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'da kurulacak olan İsrail yerleşimlerinin artık yasa dışı olarak görülmeyeceğini söylemesinden birkaç hafta sonra geldi.

İBRAHİM CAMİSİ'NDE 15 BİN KİŞİYLE ÖĞLE NAMAZI

En kutsal dördüncü cami olarak kabul edilen ve Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelendirilen İbrahim Camisi'nde geçtiğimiz Cuma günü 15 bin kişinin katılımıyla sabah namazı kılınmıştı. Büyük Şafak adıyla gerçekleştirilen çağrı kapsamında binlerce Filistinli namazını birlikte kılarak tekbir getirmişti.

(Sari Jaradat - Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA

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