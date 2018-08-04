El Frenini İndirdiği İş Makinesinin Altında Kalan Çocuk Öldü

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, park halindeyken üzerine çıkıp el frenini indirdiği asfalt sıkıştırma makinesinin, hareket edip devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Çelik (10) yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Dorucak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, asfalt çalışması süren bölgede park halinde duran asfalt sıkıştırma makinesinin üzerine çıkan Hüseyin Çelik, el frenini indirdi. Hareket eden iş makinesi, bir süre sonra devrildi. İş makinesinin altına kalan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Çelik'in cenazesi, otopsi için morga kondu.

- Kilis