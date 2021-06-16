El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
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El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü

El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'a gelen 3 arkadaşın kamp keyfi, el freni çekilmeyi unutulan otomobilin Keban Baraj Gölüne düşmesiyle bitti.

Elazığ'a gelen 3 arkadaşın kamp keyfi, el freni çekilmeyi unutulan otomobilin Keban Baraj Gölüne düşmesiyle bitti. Sahibinin yeni aldığı baraj gölüne gömülen otomobil, bugün yapılan çalışma ile 15 metrede derinlikten kepçe yardımıyla yukarı çekildi.

Olay, dün gece Keban ilçesi Yahyalı Mezrası Keban Baraj Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen göre, Sivas'tan Keban'a gelen 3 arkadaş, kamp yapmak için baraj gölü kenarına gitti. Burada 58 NH 064 plakalı otomobili park eden aracın sürücüsü M. K, el frenini çekmeyi unuttu. Araçtan inerek çevreye bakınan arkadaşlar, geldiklerinde otomobilin suya kaydığını ve batmaya başladığını gördü. Haber vermeleri üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın gece çıkartılamayacağının belirlenmesi üzerine 3 arkadaş bir tesisin konaklama alanında misafir edildi. Bugün sabah ise otomobilin çıkartılması için çalışma yapıldı. Bir şirketin profesyonel dalgıcı suya girerek 15 metrede araca ulaştı, halatı bağladı. Ardında kepçe ile otomobil, çevredeki balıkçılarında yardımıyla 15 metre derinliğindeki sudan çıkartıldı. - ELAZIĞ

El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü
El frenini çekmeyi unutunca yeni aldığı aracı baraja gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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