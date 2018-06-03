El Frenini Çekmeyi Unutunca - Mardin
-Şoförün minibüsten inmesi -Minibüsün geriye gitmesi -Şoförün minibüsü durdurması Mardin'in Artuklu ilçesi Savur Kapı mahallesindeki diş hastanesi önünde trafikte yol verme tartışması yüzünden aracından inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu.
-Şoförün minibüsten inmesi
-Minibüsün geriye gitmesi
-Şoförün minibüsü durdurması Mardin'in Artuklu ilçesi Savur Kapı mahallesindeki diş hastanesi önünde trafikte yol verme tartışması yüzünden aracından inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Başka bir aracın sürücüsüyle tartışmak isterken aracının geri kaçtığını gören sürücü zor anlar yaşadı.