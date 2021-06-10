El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi
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El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi

El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde namaz kılmak için gittiği caminin yanına kamyonunu park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde namaz kılmak için gittiği caminin yanına kamyonunu park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Kamyon, bir süre sonra hareket ederek menfezde devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaykayı köyünde nakliyecilik yapan F.K., öğle namazı için geldiği caminin yanındaki alana kamyonunu park etti. Bu sırada ezanın okunduğunu duyan F.K., namaza yetişebilmek için acele ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttu. Kamyonundan inerek camiye giden F.K, namazı kıldıktan sonra aracının yanına geldi. Kamyonunu menfeze devrilmiş şekilde bulan F.K, menfeze devrilen kamyonunu çekici marifetiyle bulunduğu yerden çıkarttı.

Kamyonun el freni çekilmediği için sürücü namazda iken bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek menfeze devrildiği düşünülüyor. - KASTAMONU

El frenini çekmeyi unuttuğu kamyon menfezde devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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