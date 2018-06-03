El Frenini Çekmeyen Sürücü Trafiği Birbirine Kattı

El Frenini Çekmeyen Sürücü Trafiği Birbirine Kattı

Mardin’de yol verme tartışması yüzünden aracından el frenini çekmeden inen sürücü trafiği birbirine kattı.

El Frenini Çekmeyen Sürücü Trafiği Birbirine Kattı

Mardin'de yol verme tartışması yüzünden aracından el frenini çekmeden inen sürücü trafiği birbirine kattı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde yol verme tartışması yüzünden aracından el frenini çekmeden inen minibüs sürücüsü arkasındaki araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. İndiği aracının geri geri gittiğini fark eden sürücü tartışmayı bırakarak, aracına koştu. Minibüsün arkasındaki araçların sürücüleri ise kazayı önleyebilmek için zor anlar yaşadı. - MARDİN

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