El freni unutulan otomobil koyunların bulunduğu ağıla daldı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, yaklaşık 300 metre hareketlendikten sonra koyunların içinde bulunduğu ağıla çarparak durabildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, yaklaşık 300 metre hareketlendikten sonra koyunların içinde bulunduğu ağıla çarparak durabildi.

İddiaya göre, Çınaraltı Mahallesi'nde el freni çekilmediği iddia edilen park halindeki otomobil, sürücüsünün aracının başından ayrıldıktan bir süre sonra hareket etti. Yaklaşık 300 metre ilerideki Veli Demirci'ye ait koyunların barındığı ağıla çarpan otomobil, yıkılmasına neden oldu. Olay sonrası telef olan koyunun olmaması sevindirdi.

Yıkılan ağılı nedeniyle koyunlarının barınacak yeri kalmadığını ve mağdur olduğunu ifade eden Demirci, olayın ardından jandarmaya gidip şikayetçi oldu. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA