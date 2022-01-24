El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı - Haberler
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El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı Kocaeli'nin Dilova ilçesinde el freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathanenin duvarına çarparak durabildi.

KOCAELİ (İHA) - - El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilova ilçesinde el freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathanenin duvarına çarparak durabildi. Araç ve kıraathane içerisinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, Kocaeli'nin Dilova ilçesi Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Münir A.'nın inmeden önce el frenini çekmeyi unuttuğu 41 J 4341 plakalı özel halk otobüsü, bir süre sonra hareketlenerek cadde üzerindeki kıraathanenin duvarına çarptı. O esnada araç ve kıraathane içerisinde birinin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Meydana gelen kazada otobüs ve kıraathanede maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

El freni çekilmeyen yolcu minibüsü kıraathane duvarına çarptı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldır - Son Dakika Haberleri

Tragger, Kocaeli, 3. Sayfa, Haber

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