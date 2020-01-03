El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı
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El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı

Adana'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, yakıt boşaltımı sırasında rampadan düşüp askıda kaldı.

03.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:22
El freni çekilmeyen tanker askıda kaldı

'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker, yakıt boşaltımı sırasında rampadan düşüp askıda kaldı.


Edinilen bilgiye göre, kaza ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonuna ait tanker yakıt boşaltmak için istasyona girdi. Sürücü tankeri yanaştırıp araçtan indi ancak aracın el frenini çekmeyi unutunca tanker geri geri gelerek rampadan düştü. Okulun hemen yanında meydana gelen olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler patlama riskine karşı önlem alıp çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tankerde yakıt sızması olmadığı belirlendi. Yol itfaiye ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Askıda kalan tanker için çekici çağrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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