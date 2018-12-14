El Freni Çekilmeyen Otomobil Uçuruma Devrildi: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, el freni çekilmeyen otomobilin hareket ederek uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selman Ç. idaresindeki 16 KDB 25 plakalı otomobil, Doğanyurdu Mahallesi mevkisindeki bir tepede, el freninin çekili olmaması nedeniyle aniden hareket ederek yaklaşık 6 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, Selman Ç. ve araçtaki Sinem Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.