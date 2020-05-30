El freni çekilmeyen otomobil merdivenlere uçtu; facianın eşiğinden dönüldü El freni çekilmeyen otomobil merdivenlere uçtu; facianın eşiğinden dönüldü İzmir'in Konak ilçesinde el freni tam çekilmeyen bir otomobil yokuş aşağı merdivenlere uçtu.

El freni çekilmeyen otomobil merdivenlere uçtu; facianın eşiğinden dönüldü

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde el freni tam çekilmeyen bir otomobil yokuş aşağı merdivenlere uçtu. Sokakta çocukların da oyun oynadığı esnada meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmadı.

İddiaya göre olay bugün akşam saatlerinde Altıntaş Mahallesi 340 sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokağa giren bir otomobilin sürücüsü aracını yokuşa park etti ve el frenini de tam çekmedi. Bu esnada birden yokuş aşağı hareket etmeye başlayan ve giderek hızlanan otomobil, sokağın karşısındaki merdivenlere uçtu. Merdivenlerde bulunan inşaat demirlerine asılı kalan otomobil burada durdu.

Çocukların oyun oynadığı esnada

Çocukların ve vatandaşların sokakta olduğu esnada meydana geldiği iddia edilen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Merdivenleri asılı kalan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA