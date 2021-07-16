El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü
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El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü Park ettiği otomobilini hurda halinde buldu Antalya'da otomobilini park edip giden adam döndüğünde otomobilini duvardan aşağıya uçmuş şekilde buldu.

El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü

Park ettiği otomobilini hurda halinde buldu

ANTALYA - Antalya'da otomobilini park edip giden adam döndüğünde otomobilini duvardan aşağıya uçmuş şekilde buldu. Bir başka araca da çarpan otomobil hurdaya dönerken olayda yaralanan olmadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hastaneye gelen ve otomobili park eden sürücü geriye döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Mustafa Yalçınkaya 07 YS 912 plakalı aracı ile hastaneye geldi ve aracını park etti. Bir süre sonra rampada kendiliğinden hareket eden araç, önce Cihangir Hapil'e ait 07 K 9471 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra duvar üstünde ki demirleri kırarak, 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Şans eseri iki otomobilde de kimsenin bulunmadığı olayda, Hastane oto parkı kenarında bulunan duvardan aşağıya düşen otomobilin sürücüsü Yalçınkaya, "Arabayı park etmiştim. Park halindeyken hareket etmiş ve aşağıya düşmüş. Ben de hastaneye gelmiştim, geri döndüm" diye konuştu.

El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü
El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü
El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü
El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü
El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü
El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü
El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü
El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü - Haberler
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