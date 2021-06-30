El freni çekilmeyen kamyonet refüjü aşıp park halindeki araca çarptı
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El freni çekilmeyen kamyonet refüjü aşıp park halindeki araca çarptı

El freni çekilmeyen kamyonet refüjü aşıp park halindeki araca çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de el freni çekilmeyen bir kamyonetin, geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mersin'de el freni çekilmeyen bir kamyonetin, geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerine kamyonetini park eden sürücü, el frenini çekmeyi unutup, kamyonetten indi. Bir süre sonra geri geri gitmeye başlayan kamyonet, refüjü aşarak yolun diğer tarafında park halinde bulunan hafif ticari araca çarparak durdu. Sürücüsü kamyonete koşarak müdahale etmeye çalışırken, bu girişiminde başarısız oldu. Bu sırada bölgede seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü de önüne birden çıkan kamyonete çarpmamak için motosikletini yan devirerek, kaza yaptı. Şans eseri kimseye bir şey olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yavaş yavaş geri gelen kamyonet, hızlanarak refüjü aşıp, park halindeki araca çarpıyor. Bu sırada kamyonete müdahale etmek için koşan şoför, kaza yapan motosikletliyi görünce duruyor. - MERSİN

El freni çekilmeyen kamyonet refüjü aşıp park halindeki araca çarptı
El freni çekilmeyen kamyonet refüjü aşıp park halindeki araca çarptı
El freni çekilmeyen kamyonet refüjü aşıp park halindeki araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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