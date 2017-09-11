El Freni Çekilmeyen Kamyonet İş Yerine Çarptı: 1 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki el freni çekilmeyen kamyonetin, harekete geçip bir cep telefonu bayisine çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde Mustafa Karam, kullandığı 48 LT 671 plakalı kamyonetini yol kenarına park ettikten sonra, araçtan çıktı. El freni çekilmeden bırakıldığı öğrenilen kamyonet, bir süre sonra hareket etmeye başladı.



Kamyonet, bir telefon bayisine çarptıktan sonra durdu. O sırada iş yerinde bulunan Ali Doksal yaralandı. Doksal, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.



Kamyonet sürücüsü Mustafa Karam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyoneti park ettikten sonra belediye binasındaki işini halletmek için bölgeden ayrıldığını söyledi. Kısa süre sonra geri döndüğünde aracının hareket ettiğini gördüğünü belirten Karam, "Yetişemedim ve insanlara 'yoldan çekilin' diye bağırdım." diye konuştu.



Polis ekipleri, kazayla ilgili çevrede inceleme yaptı.