El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu
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El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu

El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde el freni çekilmeyen kamyon, yokuş aşağı inip karayoluna çıkarak refüjde durdu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde el freni çekilmeyen kamyon, yokuş aşağı inip karayoluna çıkarak refüjde durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kamyonun karayoluna çıkmadan önce bazı araçların geçiş yaptığı görüldü.

Esenyurt Mahallesi'nde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, kendiliğinden hareket etti. Kamyon yokuş aşağı Gaziantep-Nurdağı karayoluna doğru ilerledi. Bazı araçların geçişinden saniyeler sonra kamyon, yolu geçip, refüje çıkarak durdu.O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre trafiğin aksamasına neden olan kamyon, daha sonra çekici ile kaldırıldı.


El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu
El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu
El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu
El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu
El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu
El freni çekilmeyen kamyon, karayoluna inip refüjde durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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