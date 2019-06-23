El freni çekilmeyen kamyon hareket edip, şarampole böyle devrildi

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, el freni çekilmeyen park halindeki kamyon, geri hareket etti. Şoförün durdurmak için peşinden koştuğu kamyon, karayolunu geçerek, şarampole devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İmranlı ilçesi yakınlarında, Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde sürücüsünün el frenini çekmediği 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra geriye doğru hareket etti. Sürücüsünün peşinden koştuğu kamyon, karayolunu geçerek şarampole devrildi. Bu sırada yoldan geçen taksi, kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu. Tesisteki kişiler de kazanın ardından aracın yanına koştu. O anlar ise saniye saniye tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaynak: DHA

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