El Freni Çekilmeyen Araç Faciaya Davetiye Çıkardı

Kilis'te, bir kadın sürücünün el frenini çekmeden bıraktığı otomobil faciaya davetiye çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü otomobilini park ederek Tapu İl Müdürlüğüne gitti. Bu esnada el freni çekilmeyen otomobil hareket etti. Otomobilin hareket ederek kendi iş yerine doğru geldiğini gören Mahmut Oktay Baysal, otomobili durdurdu. Bu esnada otomobilin hareket ettiğini gören kadın sürücü de koşarak aracın yanına geldi. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - KİLİS