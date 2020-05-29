El freni çekilmeden bırakılan otomobil mağazaya girdi
Karabük'te el freni çekilmeden bırakılan otomobilin mağazaya girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
29.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:44
Karabük'te el freni çekilmeden bırakılan otomobilin mağazaya girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Albaykaraoğlanoğlu Caddesi'nde el freni çekilmeden park edilen 78 AAF 759 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etti.
Bir hafif ticari araca çarpan otomobil, daha sonra giyim mağazasına girdi.
Kazada iş yerinin camı kırılırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, park halindeyken hareket eden otomobilin, arkasındaki hafif ticari araca çarptığı, daha sonra kaldırma çıkan otomobilin mağazaya girdiği görülüyor.
Kaynak: AA