El fireni çekilmeyen kamyonet, geri kayarak hafif ticari araca çarptı

MERSİN'de el freni çekilmeyen kamyonet geri kayarak önce refüjü aştı, ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı.

MERSİN'de el freni çekilmeyen kamyonet geri kayarak önce refüjü aştı, ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anı, bir iş.yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öğlen saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerine kamyonetini park eden ismi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre el frenini çekmeyi unutup, araçtan indi. Kamyonet, bir süre sonra geri geri gitmeye başladı. Sürücüsünün peşinden koştuğu kamyonet, refüjü aşıp yolun diğer tarafındaki dükkanın önünde park halindeki hafif ticari araca çarparak durdu. Olay sırasında caddede seyir halinde olan motosikletli önüne çıkan kamyonete çarpmamak için motosikletini yan yatırıp devirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın