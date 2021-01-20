El-Ezher Mısır'da "deneme evliliği" önerisine "haramdır" fetvası verdi

Mısır'da son birkaç haftadır tartışılan "deneme evliliği" konusuna El-Ezher kurumu "haram" açıklaması yaparak, son noktayı koydu.

El-Ezher Fetva Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, evliliğin bir süre ile kısıtlanamayacağına vurgu yapılarak kamuoyunda "deneme evliliği" olarak bilinen önerinin "haram" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Evlilik ağır bir sözleşmedir, oyun ve eğlence değildir. Sözde deneme evliliğinde iki eşin 5 yıl veya daha az bir süre ayrılmaması şartı, batıl ve kabul edilemez bir durumdur. Belirli bir sürenin sona ermesiyle evlilik sözleşmesinin feshini şart koşmak sözleşmeyi geçersiz kılar ve 'haram' hale getirir." ifadelerine yer verildi.

Mısırlı avukat Ahmed Mehran, Ekim 2020'de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "ülkedeki boşanma oranlarını azaltmak hedefiyle eşlerin birkaç yıl ayrılmamak şartı ile evlenmeleri ve bu sürede aralıklarla bir araya gelmeleri ve aynı evde yaşamamalarını" içeren bir öneride bulunmuştu.

Mısır'da son yıllarda boşanma oranlarının artması dikkati çekiyor. Mısır Kamu Seferberlik ve İstatistik Merkezi Haziran 2019'da yaptığı açıklamada, ülkedeki boşanma oranının 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,7 arttığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık