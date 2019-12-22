El-Ezher'in Uluslararası Dayanışma Günü mesajına "Uygur Türkleri" sansürü iddiası

22.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:32

Mısır yönetiminin, El-Ezher kurumunun Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajı, Uygur Türklerine ilişkin ima yer aldığı gerekçesiyle sansürlediği iddia edildi.

Mısır dışından yayın yapan Alaraby internet sitesinin haberinde, Mısır istihbaratı ve güvenlik birimlerinin üst düzey yetkililerinin, ülkede yayın yapan gazetelerin genel yayın yönetmenlerine, El-Ezher'in 20 Aralık Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla hazırladığı mesajı yayınlamaması talimatı verdiği ileri sürüldü.

Mısır medyasının talimata uyduğu belirtilen haberde, Mısır istihbaratına yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinin önce El-Ezher'in mesajını yayımladığı ancak daha sonra kaldırdığı ifade edildi.

Alaraby haberinde, "El-Ezher'in mesajında doğrudan Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinden bahsedilmediği, sadece ima edildiği halde Mısır yönetimi Çin ile ticari ilişkilerin olumsuz etkilenme ihtimalinden dolayı mesajı sansürledi." ifadesine yer verdi.

Resmi verilere göre, geçen yıl Mısır ve Çin arasındaki ticaret hacmi 13,8 milyar dolara çıktı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkat çekmesi üzerine konu İslam dünyasında gündeme gelmişti.



Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.



İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.



BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.



Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Kaynak: AA