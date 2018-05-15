El-Erian: Türkiye'nin Em'lere "Bir Taşma Etkisi" Olabilir

Allianz Şef Ekonomik Danışmanı ve ünlü hedge fon yatırımcısı Mohamed El-Erian, Twitter'dan gelişmekte olan ekonomilere (EM) ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin EM'lere "bir taşma etkisi olabileceği" uyarısı yaptı.

El-Erian, Türkiye'nin siyasi temelleri açısından "izole bir vaka" olduğunu; ancak, "geçmiş döngüler" incelendiğinde, diğer gelişmekte olan ülkelere "bir taşma etkisi olabileceğinin" göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bloomberg Radio'ya konuşmasına ilişkin bir paylaşımında gelişmekte olan ülke para birimleri ve bulaşma riski konuşmasına ilişkin El-Erian, "Evet Türkiye siyasi temelleri açısından izole bir vaka. Fakat tarihe bakarsak teknik bir bulaşma riski kolay kolay göz ardı edilemez" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul