El Emeği Ürünler 'Hanımeli Pazarı'nda

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde yürütülen 'Hanımeli Pazarı'nda Manisalı kadınlar kendi el emekleriyle ürettikleri ürünleri sergilemeye devam ediyor. Her ay düzenli olarak Manisalılarla buluşan 'Hanımeli Pazarı'nda birbirinden güzel ürünler, Manisalıları bekliyor.

Kadınların kendi el emekleriyle ürettikleri ürünleri satarak, ev ekonomilerine destek olmalarını sağlayan 'Hanımeli Pazarı' Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda görücüye çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde yürütülen ve her ay düzenli olarak Manisalılarla buluşan 'Hanımeli Pazarı'nda birbirinden farklı ve güzel el emeği ürünler Manisalıları bekliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslar ile Manisa bezi dokumayı öğrenerek kendi evine Manisa bezi dokuma atölyesi kuran kadınlar da ürünlerini Manisalıların beğenisine sunuyor.

Başkan Ergün'e Teşekkür Ettiler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, 'Hanımeli Pazarı'nı ziyaret ederek, kadınlarla bir araya geldi. Kadınlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Daire Başkanı Fırat Özcan, 'Hanımeli Pazarı'nda yer alan ürünleri inceledi. Her ay düzenli olarak 1 hafta boyunca Manisalılarla buluşan 'Hanımeli Pazarı'nda Manisalılarla buluşan kadınlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e kendilerine sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti.

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