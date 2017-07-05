Mümine Hatun Hanımlar Spor ve Kültür Merkezi ve Beyazkent Hanımlar Spor ve Kültür Merkezi'nde el sanatları kurslarına katılan hanımlar hem eğleniyor, hem öğreniyor hem de hazırladıkları ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bu noktada Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tarihi Taş Bina altında"El Emeği Satış Ofisi" açıldı. Bu satış ofisinde hanımlar hazırladıkları el sanatları ürünlerini hem sergileyebilecekler hem de satışını yapabilecekler.

"El Emeği Satış Ofisi" Pazar hariç 09:00-19:30 saatleri arasında açık. Satış ofisinde Çeyizlik ürünlerden takılara, tablolardan bebeklere çeşitli ürünler bulunmakta.

