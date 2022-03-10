El Emeği Pazarı yeni başkanını seçti

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında ev hanımlarının aile bütçesine ve ekonomik hayatlarına katkı sağlamak amacıyla 14 yıldır hizmet veren El Emeği Pazarı Başkanlığı'na Derya Köseler Topal seçildi.

Ev hanımlarının sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla 14 yıl önce temelleri atılan ve bugün yüzlerce ev hanımını çatısı altında toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi El Emeği Pazarı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, " Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve geleceklerine ışık tutmak amacıyla bizlere gelen talepleri hayata geçirerek her zaman kadınlarımızın yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de bu birlik ve beraberliğimiz devam edecektir. Bu hizmet yolunu hep birlikte yürürken kadınlarımızın ekonomik hayatlarına destek olacak projeleri hayata geçirmeyi de sürdüreceğiz" dedi.

Seçime tek adayla gidildi

El Emeği Pazarı Başkanı Ayşe Alancı'ya hizmetleri nedeniyle teşekkür eden Değirmenci, "El Emeği Pazarımız da Kent Konseyi çatısı altındaki diğer Meclislerimiz gibi gönüllü vatandaşlarımız tarafından oluşturulan bir kuruluştur. Burada gönüllü olarak topluma bir şeyler kazandırmak önemlidir. Geleceğe dair umudumuzu, sevincimizi ve heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmeden Denizli'ye ve vatandaşlarımıza güzellikler sunmaya devam edeceğiz" diyerek Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından tek adayla gidilen seçimde Kent Konseyi El Emeği Pazarı Başkanlığı'na Derya Köseler Topal seçildi. - DENİZLİ