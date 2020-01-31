El emeği göz nuru ürünleri depremzedelere gönderdiler

31.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:20

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından "Haydi Yığılca Sensiz Olmaz" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında kadınlar tarafından yapılan el işi ürünler Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Düzce İŞKUR İl Müdürlüğü, Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde meslek edindirme kursundaki kadınlar tarafından hazırlanan nevresim takımı ve battaniyeler, Elazığ ve Malatya'ya yola çıktı.



Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Aile Destek Merkezinin kadınların meslek edinmelerine katkı sağlarken aynı zamanda depremzedeleri de unutmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimizin talepleri üzerine kendilerine kumaş tedarik edilerek depremzede ailelerimizin kullanabilmesi için nevresim takımları hazırlamaları olanağı sağladık. Kadınlarımız, meslek edindirme kurslarımızda edindikleri tecrübelerle çok güzel bir iş ortaya koydular. Bu örnek davranışlarından dolayı tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA