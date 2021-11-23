El Emeği Göz Nuru Ürünler Bu Sergide

FIRAT, MALATYA (Bültenler) - Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla el emeğiyle ürettikleri ürünlerini sergiledikleri, 'Bereketli Eller Sergisi' Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonunda yeniden kapılarını açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte 'Bereketli Eller Sergisi'ni ziyaret etti. Ustamehmetoğlu ve Özcan, ürünlerini sergileyen kadınlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Üreten kadınların aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla ortaya çıkardıkları eserlere tam not veren heyet, bu tür çalışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman destekçi olacağını da dile getirdi. Bereketli Eller Sergisi'nin hafta boyunca açık olacağı belirtildi.

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