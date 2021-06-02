El Emeği Göz Nuru Eserler Sergilendi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 81 ilde ilk kez 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanmaya başlayan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 81 ilde ilk kez 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanmaya başlayan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ergenekon Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinliklere Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, muhtarlar, öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Karabük Belediyesi Çocuk Bando Takımı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından Halk Oyunları Kursiyerleri tarafından Halk Oyunları gösterisi sahnelendi.

Halk Eğitimi Merkezlerimiz yıllardır halkımıza hizmet etmekte olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel, "Halkımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini beşikten mezara kadar devam ettirebildikleri bir kurumumuz. Halk Eğitimi Merkezi özellikle gençlerimize bir meslek kazandırma ile ilgili kursları bulunan ve devletimizin imkanları ile desteklenen kurumlardan bir tanesi. Karabük'teki farklılık özellikle Belediyemizin her mahallemizde yaptığı Sosyal Yaşam Merkezleri mevcut. Sosyal Yaşam Merkezlerinde yer bulabiliyoruz, bu çok önemli bir destek. Bazen mahalle ve köy muhtarlarımız bizlere gelirler ve halk eğitimi kursu açmak istediklerini söylerler ama açılacak kurslarla ilgili olarak mekan sıkıntısından bahsederler. Genellikle mahallelerinde bulunan okullarda açılır, ancak memnuniyetle söyleyebilirim ki Karabük'te bu tip yer sıkıntısı problemi çözülmüştür, Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerimizde Halk Eğitimi Müdürlüklerimiz var, geçen sene 12 binin üstünde kursiyere ulaşmıştık, bu sene pandemiden kaynaklı 7. 500 civarı vatandaşımıza ulaşıp onların hem meslek edindirilmesi, özellikle öğrencilerimizin kurs verilerek okullarına hazırlandırılmaları, bir kısımda okuma yazma ve diğer eğitimler verilmesi ile alakalı çok güzel kurslar düzenlendiğini biliyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde orada bulunan Sosyal Yaşam Merkezinde ki kursları ziyaret edip orada ki kursiyerlerimiz ile sohbetler ediyoruz. Halk Eğitimi Merkezlerinin meslek edindirme ile ilgili çok önemli işlevi var, özellikle bölgemizde ihtiyaç bulunan mesleklerinin tespit edilip bu yönde kursların verilmesi önemli. Diğer taraftan belli bir yaşın üstündeki hanımefendilerin evlerinde veya sosyal çevrelerinde daha aktif ve üretken olmalarının sağlanması amacıyla Sosyal Yaşam Merkezleri veya Halk Eğitimi Merkezinde yürütülen kurslara çekerek daha aktif olmaları, üretmeyi ve bundan belli bir haz almayı sağlayan bir işlevde yürütüyor. Bu kurslarımızın düzenlenmesinde emeği bulunan başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, öğrencilerine, öğretmenlerimize, kurslara katılan kursiyerlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine de vermiş olduğu bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, kursların hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. "diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu İşaret Dili kursuna katılarak kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler tarafından İşaret Dili Gösterisi sahnelendi. Etkinlik düzenlenen kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ve protokol üyeleri tarafından Başarı Belgelerinin verilmesi ile devam etti.

Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi ile Ergenekon Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kurslarda usta öğretici, öğretmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları sergisinin açılışını yapan Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri Karabük Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin sene boyunca el emeği göz nuru ile ürettikleri el işi ürünlerinden oluşturdukları sergileri gezerek kursiyerlerden ve usta öğreticilerden bilgiler aldılar.

Kaynak: Habermetre