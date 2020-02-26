El emeği göz nuru eserler Kahramanmaraş'ın kurtuluş hikayesini geleceğe taşıyor

26.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:44

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, "Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası" temasıyla hazırlanan ve el işi eserlerin yer aldığı "Sonsuza dek Kahramanmaraş" adlı sergi, kurtuluş destanını günümüze taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen 100. yıl etkinlikleri kapsamında, ortaya güzel bir eser çıkartmak isteyen Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri, bir yıl önce kolları sıvadı.

Kutsal bir emaneti yarına taşımak adına birbirinden kıymetli el işi eserleri ortaya çıkartan usta öğreticiler, "Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası" konseptiyle hazırladıkları koleksiyonu, 15 gün önce Yedi Güzel Adam Müzesi Sanat Galerisi'nde beğeniye sundu.

"Sonsuza dek Kahramanmaraş" adlı sergide, "bağımsızlık bilincini diri tutmak" gayesinin gözetildiği birbirinden farklı 50 parça yer alıyor.

Düşmanın sürekli top ve makinalı tüfek ateşiyle şehri delik deşik ettiği, çıkan yangınların gece gündüz mahalleleri yakıp küle döndürdüğü, iki tarafın da erzak ve gıda sıkıntısı çektiği, sokaklardaki cenazelerin bile alınamadığı, kar yığınlarının iki metreyi bulup sıcaklığın geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü bir muharebenin zafere taşınan anısının ilmek ilmek işlendiği sanat eserleri, yıl sonuna kadar görülebilecek.

- "3 milyon iğne hareketiyle oluştu"

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Arslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kurtuluşunun 100. yılına ithafen hazırladıkları sergiyi kısa sürede yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Sergiye ilginin, kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Arslantürk, eserlerin çoğunlukla İstiklal Madalyası'nın yorumlarından oluştuğunu belirtti.

Sergiyi, "Kırkyama", "Maraş Serencamı" ve "Maraş Şehrengizi" başlıkları altında topladıklarını ifade eden Arslantürk, kahramanlık hikayesi anlamına gelen "Şehrengiz" salonunda, Maraş işi tekniğiyle 8 karede Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu resmettiklerini kaydetti.

Bir bütünü oluşturan parçaların bir araya gelmesinden oluşan "Maraş Serencamı" grubunda ise mozaik, Maraş filesi, etamin ve bakır rolyef teknikleriyle oluşturdukları eserlerin olduğunu ifade eden Arslantürk, şöyle devam etti:

"Maraş filesi olan tablomuz Kahramanmaraş'ta bugüne kadar işlenmiş en büyük bezeme nakış. Yaklaşık 3 milyon iğne hareketiyle oluştu. Oldukça büyük ve iddialı bir çalışma. 175 bin parça taştan oluşturduğumuz mozaik serencamımız da bir onun kadar iddialı bir çalışma. Kaneviçe ve bakır rolyef teknikleriyle de serencamı tamamladık."

"Verilen mücadeleye duyulan saygıyı hissedecekler"

Arslantürk, "Kırkyama" bölümünde de ressam Ahmet Akkurt'un minyatürleri, usta öğreticilerin özgün desenleriyle oluşturdukları tabloların bulunduğunu aktararak, bu eserlerle de Kahramanmaraş'ın kültürünü, kentteki sivil direnişi ve Kurtuluş Savaşı'nı yansıtmak istediklerini söyledi.

Çalışmaların hem Kahramanmaraş hem de kendileri için ilkleri barındırdığının altını çizen Arslantürk, şöyle devam etti:

"İyi bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Sanat galerisine gelen bir kişi, buranın her bir karesinde Kahramanmaraş'a ait bir esinti bulacak. Ondan ziyade atalarımıza ve verdiğimiz bu mücadeleye duyduğumuz saygıyı hissedecek. Bütün bu emeği biz, bu sivil direniş hikayesine duyduğumuz saygıyla yaptık. Gelenler de eminim ki bunu hissedecekler."

Ziyaretçilerden, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Nagehan Reyhanlıoğlu ise galeride daha önce hiç görmediği, çok farklı tekniklerle yapılan çalışmalara rastladığını belirterek, hepsini çok beğendiğini söyledi.

Nurgül Genç de enstitüde yapılan eserleri, tarihin geleceğe aktarılması adına önemli bulduğunu ifade ederek, "Kahramanmaraş'ın kurtuluşu, en ince ayrıntılarına kadar, kumaş ve değişik nakış teknikleriyle zaman verip yapılmış. Emeği geçenlerin ellerine sağlık." diye konuştu.

Elife Öz de serginin yoğun emek verilen eserleri bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Kaynak: AA