El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

10.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:31

Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi'nde açılan meslek edindirme kursu sayesinde hem meslek öğrenen hem de öğrenirken para kazanan yetim anneleri, ürettikleri ürünleri göstermek için sergi hazırladı.



Serginin açılışını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kadınların üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını ve aile bütçelerine katkı sunmalarını amaçladıklarını söyledi.



Şehitkamil Belediyesi ile İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan proje kapsamında yetim çocukların anneleri, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da para kazanıyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim annelerinin işgücü piyasasına katılmasını amaçlayan proje kapsamında 100 yetim annesi eğitim görüyor. Eğitimler, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi tarafından veriliyor. 18-65 yaş arasındaki kişilerin yararlandığı kursa katılanlar, günlük 30 TL yevmiye kazanıyor. Toplam 381 saat, 64 fiili işgünü devam eden kurs sonunda kursiyerlerin giyim konusunda işletme açabilecek seviyeye ulaştırılması hedefleniyor.



Geçtiğimiz aylarda eğitimlere başlayan yetim annelerinin aldıkları eğitimler neticesinde ortaya koydukları ürünlerden oluşan serginin açılışını, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, Şehitkamil Halk Eğitim Müdür Vekili Muhittin Karasu, Şehitkamil Halk Eğitim Müdür yardımcısı Bülent Çelik yaptı. Sergilenen ürünleri dikkatle inceleyen Fadıloğlu, ürünleri çok başarılı bulduğunu ve beğendiğini dile getirdi.



Yalnız başına yapılabilecek bir iş değil



Sergiyi gezdikten sonra açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün, yine kurumlar arası iş birliğinin başarılı sonucunu hep birlikte görüyoruz. Başta İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi nezdinde hocalarımıza, hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bildiğiniz üzere 37 aile merkezimiz var. Aile merkezlerimizde farklı branşlarda eğitimler veriliyor. Sağ olsun İŞKUR Gaziantep İl Müdürümüz ile görüşmemiz neticesinde 100 annemize özel eğitim programı yaptık. Eğitim programında da Halk Eğitim Merkezimizden aldığımız destekle 4 sınıfta 25'er kişilik sınıflarda hanım kardeşlerimiz eğitim aldı. Bizim buradaki amacımız hanım kardeşlerimizin aile bütçelerine katkıda sağlamalarına ortam hazırlamak. Öncelikle kendi kıyafetlerini dikebilecekleri, aile ihtiyaçlarını görebilecek yeterliliğin ardından aile bütçesine katkı sağlamak adına seri üretime dönebilecek bir çalışma olsun istedik. Bu iş, yalnız başına yapılabilecek bir iş değil. Bu iş hem bizim ekip arkadaşlarımızın hem İŞKUR Müdürlüğümüzün hem de Halk Eğitim Merkezimizin vermiş olduğu destekle oldu. Kurumlar arası iş birlikteliklerini daha önceden olduğu gibi bugünden sonra da devam ettirip daha fazla kardeşimize ulaşıp daha nitelikli ürünler ortaya çıkarmak için uğraş vereceğiz. Ben, emeği geçen kurumlarımıza, çalışanlarına, ekip arkadaşlarıma ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Bizleri ziyadesiyle mutlu etti



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin ise yaptığı değerlendirmede, "100 yetim annemize, Şehitkamil Belediye Başkanımızın ve ekibinin girişimiyle bugün, yapılan iş ve işlemlerin sonucunu burada görmek, beklediğimizin de çok üstünde güzel tasarımlar ve bu güzel ürünleri görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun yaptığı işlerde kalitesini gösterdiğini her zaman görüyoruz. Bu kursta da kendi ekibi ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arkadaşlarıyla beraber yapılan bu kursun ürünlerini bu kalitede görmek bizi geleceğe dair umutlandırmıştır. Teorik ve pratiğin pekiştiği bir alandayız şu anda. 100 annemizin yapmış olduğu bu sanatın, bu ürünün geleceğe taşınacağından hiç şüphem yoktur. İnşallah bundan sonrada kursiyerlerimiz part time çalışırlar. Part time çalıştıktan sonra da kendi hanelerine iyi bir gelir getirirler. Bu tür kurslar, bizim için çok önemli ve önemsediğimiz kurslardır. Bunu önemsediğimiz için de kendi bünyemizde özel politika gerektiren bölgelere bu şekildeki kurslara yönlendirmek, destek vermek, milletin şefkatli ellerini bu kesimlere uzatmak bizim temel hedeflerimiz arasında yer alır. Bundan sonra da bu tür kurslara imza atacağımıza hiç şüphem yoktur. Ben bu projede desteklerini esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine, ayrıca Şehitkamil Halk Eğitim Merkezimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yetim anneleri, kendilerine sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA