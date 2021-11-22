El emeği çoraplar Hakkari'deki jandarmaya gönderildi

HAKKARİ (AA) - Ankara'da iki kadının ördüğü çoraplar, Hakkari'de zorlu şartlarda görev yapan jandarma personeline gönderildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mamak ilçesinde Güler Dalkılıç ile Keçiören ilçesinde Sabiha Öztürk, ördükleri çorapları Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan jandarma personeline hediye etti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen, el emeğiyle örülen çoraplar Doğu Anadolu'da zorlu şartlarda görev yapan personele ulaştırılmak üzere Hakkari İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet