"El Ele Verirsek Engeller Aşılır"

03.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:32

'HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK'

'Hayatı Paylaşmak için Engel Yok' sloganıyla oynanan gösteri maçında, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve BTCTurk Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in yanı sıra T.F.F. Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, Basın İlan Kurumu Müdürü Yaşar Kuru, TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak, Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Merkezi Başkanı Akif Çelik'ten oluşan takım ile Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı karşı karşıya geldi.

Oldukça samimi ve güzel bir ortamda geçen karşılaşmada dostluk görüntüleri yaşandı.

"AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞAN İNSANI, HİÇBİR ENGEL DURDURAMAZ"

Ampute takımında oynanan futbolcularla tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, böylesine anlamlı ve özel bir günde, böylesine güzel bir etkinliğin içerisinde olmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Ampute liglerinde kentimizi başarıyla temsil eden Malatya Büyükşehir Belediyemizin Ampute takımıyla toplumda farkındalık oluşturmak adına özel bir gösteri maçı oynadık.Son derece zorlu ve aynı zamanda keyifli bir maç oldu. Yeni Malatyaspor Başkanımızla, kentimizdeki futbola emek veren değerli isimlerle ve ampute takımında oynayan kıymetli futbolcu kardeşlerimizle birlikte engelli kardeşlerimize yönelik farkındalık oluşturmak, engelleri tamamen ortadan kaldırmak adına bugün bir araya geldik. Gördüğünüz gibi, azim ve kararlılıkla çalışan insanı, hiçbir engel durduramıyor. Tabii ki burada yenmek veya yenilmekten ziyade tüm dünyaya engelleri ortadan kaldırmak adına sporun o birleştirici gücüyle mesaj veriyoruz. Sporcularımızı kutluyorum, başarılar diliyorum. Böylesine güzel ve anlamlı organizasyonu tertip eden Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Merkezine, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanımıza, katkı ve destek veren tüm kurumlara ve ampute takımımızın teknik heyeti ve oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum."diye konuştu.

"EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR"

Engellilere yönelik farkındalık oluşturmak adına bir araya geldiklerini ifade eden BTCTurk Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise, " En büyük engel sevgisizliktir, sadece bir gün değil her gün engelli kardeşlerimizle birlikteyiz. Her birimiz birer engelli adayıyız, onu unutmamak gerekiyor.Yeni Malatyaspor Kulübü olarak bu tür etkinliklere sürekli destek veriyoruz.Ampute takımıyla bugün özel ve anlamlı bir gösteri maçında bir araya gelmekten onur duymaktayım. Türkiye Kupasında oynayacağımız Keçiörengücü maçında engelli kardeşlerimiz için özel bir tribün oluşturacağız, onlarla birlikte maçı izleyeceğiz ve çeşitli hediyelerimiz olacaktır. Bugün ki bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar DerneğiGenel Merkezine ve destek veren herkese saygılarımı sunuyorum. " şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ; ENGELSİZ YAŞAM İÇİN DESTEK VERMEK"

Engelli vatandaşların önünde ki engelleri toplumsal duyarlılıkla kalkacağını dile getiren T.F.F. Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ise, " Hepimizin tek amacı var o da; engelsiz bir yaşam için mücadele etmek ve destek vermektir. Böylesine özel bir programda emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

"ENGELLER SEVGİ VE SAYGI İLE AŞILIR"

Halı saha maçında Ampute Takımıyla bir arada olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz ise, " Yeşilyurt Belediyespor Kulübü olarak farkındalık oluşturmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Ampute takımıyla çok güzel bir maçta birlikteyiz, engeller ancak sevgi ve saygı ile aşılır, bizde bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. "dedi.

"HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ"

Halı saha maçını organize eden Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Genel Merkezi Başkanı Akif Çelik'te, " Hepimiz birer engelli adayıyız, bugün dostluk için, yardımlaşmak için, engelli kardeşlerimize yönelik farkındalık oluşturmak adına bir aradayız. Davetimize icabet edip bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Ak'ta, organizasyonda yer almaktan mutlu olduğunu ifade ederken, " Özel olan insanlara değerini her zaman vermemiz gerekiyor. Hayatın her anında engelli olabileceğimizi düşünerek, engelli kardeşlerimizin yılın 365 günü düşünmemiz, onların hayatı rahat ve kolay yaşamaları için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından Ampute Takımında forma giyen futbolculara çiçek takdim edilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile BTCTurk Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in başlama vuruşuyla gerçekleşen halı saha maçını Ampute Takımı 4-0 kazandı.

Kaynak: Bültenler