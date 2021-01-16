El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
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El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler

16.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:32
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde el ele veren kadınlar, 1 hafta içinde 33 çocuğa hırka, bere, eldiven, atkı ve çorap ördü.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde el ele veren kadınlar, 1 hafta içinde 33 çocuğa hırka, bere, eldiven, atkı ve çorap ördü.

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için giysi kampanyası başlatıldı. Kadın kolları yönetiminin öncülüğünde kadınlar, evlerinde örgü örmeye başladı. Pandemi dolayısıyla özellikle hafta sonları evde kalan kadınlar 1 haftada 33 çocuk için bere, hırka, atkı, çorap, eldiven ve benzeri giyim eşyası ördü. Giysiler, Kaymakamlık Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.

AK Parti İncirliova Kadın Kolları Başkanı Hatice Budak, "Bu giysiler ihtiyaç sahibi 33 çocuğa verilecek. Pandemi sürecinde boş vaktimizi değerlendirmek anlamında üreterek, emek vererek çocuklarımızı sevindirmek için bunu başlattık. Evde kalan kadınlar da boş zamanlarını değerlendirsinler. Sizler de katkıda bulunun başka çocuklar da sevinsinler" dedi.AK Parti İncirliova Belediye Meclis Üyesi Hatice İrik ise "Biz Türk kadınıyız. Yeri gelir, üşüyene kazak öreriz. Yeri gelir, aç olana yemek yaparız. Yeri gelir, İstiklal mücadelesinde sırtımızda mermi taşırız. Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkürler" diye konuştu.İlçe Koordinatörü Serap Akdağ da "Ben de ilçe koordinatörü olarak kampanyaya destek verdim. Bere ördüm. Kadınlar da evde vakitlerini boş geçirmesinler, çocuklarımıza yardımcı olalım. Sizlerden de bir bere olsun bekliyoruz" dedi.

El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler
El ele verip, 33 çocuğa kışlık giyecek ördüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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