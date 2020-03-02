El ele verdiler köy okulunu renklendirdiler

02.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:12

Yozgat Bozok Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü 40 gönüllü öğrenci tarafından, Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi Azapbaşı Hasan Basri Kayaaltı ilk ve ortaokulu sınıflarında çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak çizimler yapıldı.



Şehit ismini yaşatan okulun şartları daha da düzeltilmiş oldu. Çocuklar da gönüllü öğrencilere yardım ederek sevinçlerini dile getirdiler.



Topluluk sorumlularından Mustafa Öztürk "Ülkemizin birlik ve beraberliğe bu denli ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bizler üniversiteli gönüllü öğrenciler olarak da şehidimizin adının yaşatıldığı okulda çizimler yaparak sınıfları çok daha güzelleştirdik. Köy okullarına elimizden geldiğince bu ve benzeri etkinliklerle desteğimizi gösteriyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA