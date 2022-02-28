El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı - Haberler

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El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ. ele ele tutuşup denize atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, çift boğulmak üzereyken son anda kurtardı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden alındıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift tedavi altına alınırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşlı çiftin ailevi problemler yaşadıkları öğrenildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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