El ele tutuşmuş halde bulunan Modena Aşıkları iskeletleri 'iki erkeğe ait'

13.09.2019 17:00

İtalya'nın kuzeyinde yapılan kazılarda bulunan ve 'Modena Aşıkları' olarak bilinen el ele tutuşmuş haldeki iki iskelet kalıntısının da erkek olduğu açıklandı.



İskeletlerin daha önceden bir erkek ve bir kadına ait olduğu düşünülüyordu Euronews.com'da Görüntüle