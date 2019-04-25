El Ele Tutuşarak İntihar Girişiminde Bulunan Genç Kızlardan Biri Taburcu Edildi

Gaziantep'te el ele tutuşarak inşaat halindeki binadan atlayan iki genç kızdan biri taburcu edildi.

Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.K. ve P.Ş. isimli genç kızlar, koşarak geldikleri inşaat alanında istinat duvarını aşıp 12 katlı binanın ikinci katında el ele tutuşarak kendilerini aşağıya bırakmıştı.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan S.K.'nın hastanede yapılan müdahaleden bir süre sonra taburcu edildiği öğrenilirken, P.Ş.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan genç kızların Mavi Balina adlı oyundan etkilendiği iddiası araştırılırken, bir diğer iddia ise kızların bir anda birbirlerini ikna ederek intihar girişiminde bulundukları yönünde oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de S.K.'nın tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinden taburcu edildiğini belirtirken, her iki kızın da Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir'de bulunan Nigar Ertürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gördüğünü ifade etti. Kızların 8 Şubat Mahallesi'nde bulunduğu, olay yerinin hem genç kızların evine hem de okula yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA