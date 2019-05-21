El Ele Toprak Anaya Yeni Bir Hayat Verelim Çalıştayı"

Gaziantep Kent Konseyi, Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ve Sanabel Derneği iş birliğinde düzenlenen "El Ele Toprak Anaya Yeni Bir Hayat Verelim" konulu çalıştayda, Suriye'den getirilen tohumlar tanıtıldı.

Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği Başkanı Halil Eyyüboğlu, Kent Konseyi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in göç alan bir kent olduğunu ancak dezavantajları avantaja çevirdiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Eyyüpoğlu, "İthal olan tohumlar genlerimize kadar işledi. İsrail tohumları yiyoruz. Suriye'de çok iyi çalışma yapmışlar. Bizim elimizde olmayan tohumları getirerek, canlandırmak, direniş göstermek istediler. Bizim hep birlikte bu gıda terörüne direnmemiz lazım." dedi.

Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğünden araştırmacı Ali Avcı ise mühendis gibi çiftçiler yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Suriyeli çiftçilerin yerli tohumları korumasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Avcı, tohumları geliştirerek kullanımının artırılması gerektiğini kaydetti.

Gaziantep Çevre ve Şehircilik Müdürü Hasan Alan da tarımla ilgili sıkıntılar yaşandığını, çiftçilerin yeterli bilince sahip olmadığını ifade etti.

Birçok tohumun İsrail'den geldiğini ve çoğunun genetiğinin değiştirildiğini belirterek, "Maliyeti yüksek. Sadece bir defa ekebiliyorsunuz. İnsan sağlığı üzerine zararları var. Mili ve gerçek tohumlara dönmemiz gerekiyor. Bu tohumları yetiştirirken gübreleri ve ilaçları düzenli kullanmamız gerekiyor. Hayvansal gübrenin kullanılması gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından Suriye'den getirilen buğday çeşitleri katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: AA