El ele tehlikeli yolculuk
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El ele tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Haberler | 3. Sayfa

El ele tehlikeli yolculuk Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosiklet ve bisikletin sürücülerinin bulvar üzerinde akan yoğun trafiğe rağmen muhabbet ederek yana yana yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

El ele tehlikeli yolculuk

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir motosiklet ve bisikletin sürücülerinin bulvar üzerinde akan yoğun trafiğe rağmen muhabbet ederek yana yana yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Işıklı Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde bir bisiklet sürücüsü motosikletli arkadaşının koluna tutunarak dakikalarca ilerledi. Yoğun trafiğe aldırmadan arkadaşına tutunarak giden bisikletlinin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yürekleri ağızlara geldi. Bir ara arkadaşından ayrılarak pedal çevirmeye çalışan bisikletli kısa süre sonra tekrar motosikletli arkadaşı ile yan yana gelerek muhabbet ede ede yollarına devam etti. İkilinin ölümle burun buruna yaptıkları yolculuğu görenler cep telefonları ile kayda geçerken, bir süre daha birlikte ilerleyen ikili daha sonra araçların arasına girerek gözden kayboldu.

El ele tehlikeli yolculuk
El ele tehlikeli yolculuk
El ele tehlikeli yolculuk
El ele tehlikeli yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç

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