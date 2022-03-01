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El Ele Göz Göze Alışveriş

Snob Magazin - Magazin
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El Ele Göz Göze Alışveriş

'Kuruluş: Osman' dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit ile 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde Akça Hatun'u oynayan eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Ekranların sevilen oyuncularından Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Birlikte spor mağazalarını dolaşarak alışverişe koyulan çift, eksiklerini tamamlamaya geldiklerini söylemekle yetindiler. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in el ele göz göze halleri ve uyumlu alışveriş kombinleri de dikkatlerden kaçmadı.

El Ele Göz Göze Alışveriş

Snob Magazin - Magazin

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, alışveriş, İstanbul, Magazin, Haberler

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