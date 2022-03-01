El Ele Göz Göze Alışveriş
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'Kuruluş: Osman' dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit ile 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde Akça Hatun'u oynayan eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi
İSTANBUL (Snob Magazin) -
Ekranların sevilen oyuncularından Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Birlikte spor mağazalarını dolaşarak alışverişe koyulan çift, eksiklerini tamamlamaya geldiklerini söylemekle yetindiler. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in el ele göz göze halleri ve uyumlu alışveriş kombinleri de dikkatlerden kaçmadı.
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