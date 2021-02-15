"El Ele Destek Hareketi" yerel ekonomiye destek olmaya devam ediyor

Salgın süresince ekonomik bir hareketlilik yaratmak ve artan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nın oluşturduğu sosyal pazaryeri "El Ele Destek Hareketi" yerel ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor.

Salgın süresince ekonomik bir hareketlilik yaratmak ve artan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nın oluşturduğu sosyal pazaryeri "El Ele Destek Hareketi" yerel ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor.

Mastercard'tan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren ihtiyaç sahiplerine ve yerel ekonomiyi canlandırmak için esnafa destek olmak amacıyla hayata geçen "El Ele Destek Hareketi" ikinci fazda, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum, Ordu illerinde "Can suyu" olmayı hedefliyor.

Mastercard ve İhtiyaç Haritası'nın bir araya gelerek oluşturduğu sosyal pazaryeri "El Ele Destek Hareketi" ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının platform aracılığıyla aynı ildeki yerel esnaflar tarafından karşılanması esasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yerel ekonomiye katkı hedefiyle hayata geçen sosyal pazaryeri platformunun ilk 10 ili olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli'de hedeflenen yardım sayısına ulaşılması ile beraber projenin ikinci fazında hangi illere odaklanılacağı da belli oldu. Nisan'a kadar sürecek ikinci fazda proje, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum ve Ordu şehirlerindeki yerel ihtiyaçların, yerel esnaflardan karşılanmasına imkan sunacak. İkinci faz illeri de ilk 10 il bazında yapılan analizler ve dijital platforma gelen talepler doğrultusunda belirlendi. "El Ele Destek Hareketi" yaklaşık 7 bin gıda ve hijyen paketinin ihtiyaç sahiplerine, yerel esnaftan temin edilerek ulaştırılmasının yanı sıra yerel esnafın dijital dönüşümüne ve e-ticarete katılımına katkı sağlayacak bir platform olması hedefiyle devam ediyor.

Yerel işletmeler "El Ele Destek Hareketi" ile dijitalleşiyor

"El Ele Destek Hareketi" sosyal pazaryeri platformu üzerinden yeni bir iş modeliyle tanışan yerel esnaf, proje ile birlikte dijitalleşerek e-ticaretin gelişmesine de hizmet ediyor. Projede kalkınmanın bölgesel veya kentsel ekonomik şartlara bağlı kalmadan gerçekleşebilmesine fırsat sunuyor.

Edirne, Sakarya, Balıkesir, Antalya, Konya, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Erzurum ve Ordu illerinde projeye dahil olmak isteyen ihtiyaç sahipleri ve esnaflar, sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org platformu üzerinden kayıt formunu doldurarak başvuru yapabiliyor.

"El Ele Destek Hareketi" ile sürdürülebilir bir ekonomi amaçlanıyor

Sosyal pazaryeri platformu üzerinden ekonomik olarak zor durumda olan ihtiyaç sahiplerinin taleplerine, yerel ekonomi paydaşlarıyla karşılayarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak amaçlanıyor. Her sektörde ve ölçekten bağımsız olarak tüm işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesine fırsat sunan platformun 20 ilden sonraki hedefi de 81 ile bu uygulamayı yaygınlaştırmak. Bu doğrultuda teknolojik alt yapı çalışmaları tamamlanan sosyal pazaryeri platformu, bu desteğin artmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak.

Ayrıca bireysel destekte bulunmak isteyenler de sosyalpazaryeri.ihtiyacharitasi.org platformu üzerinden projeye destek olabiliyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz