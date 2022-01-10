El ele alışveriş

Aile yaşamını magazinden uzak bir şekilde yaşamaya dikkat eden şarkıcı Altay ve 18 yıllık eşi Gülsüm Hanım, öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde görüntülendiler. Haftanın 5 günü sahne alan ve sahne kıyafetlerinde son derece özneli olan Altay, eşi ile birlikte uzun süre sahne kostümü alışverişi yaptı. Alışveriş turlarına yemek molası veren çift daha sonra alışverişe kaldıkları yerden devam ettiler.

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