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El ele alışveriş

El ele alışveriş
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Altay ve eşi Gülsüm Biber önceki gün İstinyePark'da el ele objektiflere takıldı. İşte detaylar…

Aile yaşamını magazinden uzak bir şekilde yaşamaya dikkat eden şarkıcı Altay ve 18 yıllık eşi Gülsüm Hanım, öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde görüntülendiler. Haftanın 5 günü sahne alan ve sahne kıyafetlerinde son derece özneli olan Altay, eşi ile birlikte uzun süre sahne kostümü alışverişi yaptı. Alışveriş turlarına yemek molası veren çift daha sonra alışverişe kaldıkları yerden devam ettiler.

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