El Dezenfektanları Toksik Metanol Riski Taşıyor Olabilir
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El Dezenfektanları Toksik Metanol Riski Taşıyor Olabilir

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), iki markanın ürettiği el dezenfektanlarının barındırdığı metanol nedeniyle üreticileri tarafından geri toplandığını açıkladı.

El Dezenfektanları Toksik Metanol Riski Taşıyor Olabilir
09.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:33

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), iki markanın ürettiği el dezenfektanlarının barındırdığı metanol nedeniyle üreticileri tarafından geri toplandığını açıkladı. El dezenfektanlarındaki toksik metanol cilde ciddi zararlar verebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), el dezenfektanları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Pandemi sebebiyle dezenfektanların sıklıkla kullanıldığı günlerde yetkililer, alınan ürünlerin içeriklerine dikkat edilmesi uyarısını yaptılar. En az yüzde 60 etanol içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiği hatırlatılırken, dezenfektanların yanı sıra sık sık el yıkama da önerildi.

Bunların yanı sıra All Clean ve Mystic Shield Protection gibi markaların ürettikleri dezefenfektanlara dikkat çeken FDA, toksik metanole dikkat çekti. Bazı ürünlerde fazlaca kullanılan toksik metanolün cilde zarar verdiği belirtildi.

Deriden alınan metanolün zarar verici olması halinde toksik metanol olarak adlandırıldığı söylenirken, bu durumun birçok sağlık sorununa yol açabileceği aktarıldı. FDA, toksik metanolün körlük başta olmak üzere ciddi sonuçlarının olabileceğini söyledi. ABD'de böylesine ürünlerin toplanılmaya başlandığı dile getirilirken, diğer ülkelere de benzer çözümler önerildi.

El Dezenfektanları Metanol Riskine Karşı Ne Yapılmalı?

FDA, alınan dezefenktanların içeriklerine dikkat edilmesinin elzem olduğunun altını çizdi. Yoğun dezenfektan kullanımının ardından vücutta yaşanan beklenmedik değişimler sonrasında hastanelere başvurulmasını önerdi. Metanol zehirlenmesi tedavisinin etkili olabilmesi için erken tanının önemli olduğu söylendi. Baş dönmesi, mide bulantısı, ciltte yaşanan değişimler başta olmak üzere daha önce yaşamadığınız sorunlar yaşamanız durumunda, hastanelere acil başvuru yapmanız gerektiğini aktaran yetkililer, bu konuya dikkat çekilmesi gerektiğini belirttiler.

Kaynak: Tamindir

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