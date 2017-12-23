El Clasico'ya Barcelona Damgası
Real Madrid'i deplasmanda mağlup eden Barcelona, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı kayıpsız döndü.
La Liga'nın 17. haftasında oynanan El Clasico'da zafer Barcelona'nın oldu. Santiago Bernabeu'da Real Madrid ile karşılaşan Katalan ekibi, rakibini 3-0 mağlup etti.
Real Madrid'in baskılı oyunuyla geçilen ilk yarıdan gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda çok daha etkili bir görüntü ortaya koyan konuk Barcelona 54. dakikada Luis Suarez ile öne geçti. 63. dakikada yaşanan pozisyonda Dani Carvajal kaleye giden topu elle çıkartarak direkt kırmıızı kartla oyun dışı kaldı. Kazanılan penaltı vuruşunu golle sonuçlandıran Messi, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.
Bir kişi eksik rakibi karşısında farkı açmak için kalan bölümde de pozisyonlar bulan Barcelona, oyuna sonradan giren Aleix Vidal'in duraklama dakikalarındaki golüyle 3 puanı 3 golle almayı başardı.
17 hafta sonunda ligdeki yenilmezlik unvanını koruyan Barcelona, bu sonuçla 45'e yükselterek açık ara farkla liderliğini sürdürdü. Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıktan sonra evinde bozguna uğrayan Real Madrid ise bir maçı eksik olmak üzere 31 puanda kaldı.
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