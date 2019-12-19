'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu
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'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan futbol karşılaşmasını, bloke etme çağrsı yapan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemine polis müdahale etti.

19.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:30
'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu

İspanya'nın Barselona kentinde "Demokratik Tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı Katalan grup çarşamba gecesi oynan ve arasındaki karşılaşmasını bloke etme çağrısı yaptı. Ç


ağrı üzerine karşılamanın gerçekleşeceği Nou Camp Stadı çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların düzenlediği gösterilerde, 3 binden fazla güvenlik görevlisi stadyum içinde ve çevresinde önlem aldı. Futbol karşılaşmasının oynandığı sırada stadyum dışında yaşanan olaylara polis müdahele etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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