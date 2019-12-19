'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu
Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan futbol karşılaşmasını, bloke etme çağrsı yapan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemine polis müdahale etti.
İspanya'nın Barselona kentinde "Demokratik Tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı Katalan grup çarşamba gecesi oynan Barcelona ve Real Madrid arasındaki futbol karşılaşmasını bloke etme çağrısı yaptı. Ç
ağrı üzerine karşılamanın gerçekleşeceği Nou Camp Stadı çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların düzenlediği gösterilerde, 3 binden fazla güvenlik görevlisi stadyum içinde ve çevresinde önlem aldı. Futbol karşılaşmasının oynandığı sırada stadyum dışında yaşanan olaylara polis müdahele etti. Euronews.com'da Görüntüle