El Clasico'da kazanan Real Madrid

İspanya LaLiga'nın 30'uncu haftasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı Benzema ve Kroos'un attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

İspanya LaLiga'nın 30'uncu haftasında Real Madrid sahasında Barcelona 'yı Benzema ve Kroos'un attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

İspanya'da El Clasico'da Real Madrid sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Karim Benzema ve 28'inci dakikada Toni Kroos kaydetti. Barcelona'nın karşılaşmadaki tek golü ise 60'ıncı dakikada Mingueza'dan geldi. Real Madrid'de Casemiro, 90'ıncı dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartan Madrid ekibi, Barcelona'yı geride bırakarak 2'nci sıraya yükseldi. Real Madrid ayrıca maç fazlasıyla lider Atletico Madrid ile puanını da eşitledi.

BARCELONA LİGDE 19 MAÇ SONRA KAYBETTİ

El Clasico'da Real Madrid'e yenilen Barcelona, ligde 19 maç sonra sahadan puansız ayrıldı. Son olarak ligin 10'uncu haftasında deplasmanda Cadiz'e 2-1 mağlup olan Barcelona, sonrasında ligde oynadığı 19 maçta; 16 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı