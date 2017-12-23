El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Bozguna Uğrattı: 3-0
İspanya Liginde Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga 17. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti.
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA BARCELONA FIRTINA GİBİ ESTİ
İkinci yarıda Barcelona golleri buldu. Real Madrid maçı 10 kişi tamamladı. 54'te Suarez Katalan ekibini öne geçirdi. 64'te penaltıya neden olan hareketi yapan Carvajal kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve topun başına geçen Messi farkı ikiye çıkardı. Son sözü 90+3'te Vidal söyledi: 0-3.
Bu sonuçla Barcelona 45 puana yükseldi ve 31 puanda kalan Real Madrid ile arasını iyiden iyiye açtı.
YORUMLAR (8)
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Millet hala R.madrid Barcelonadan daha iyi takim diyorlar inanamiyorum.Ve ronaldo messiden daha iyi diyorlar.Futboldan anlayan ve yalan konusmayan herkes barcanin realden kat kat iyi oldugunu bil ir.Messininde ronaldodan iyi topcu oldugunu soylerCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Yine BARCA ladılar real ezikleri...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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SATILMIŞ FENER ŞİKECİ FENERCevap Yaz 6 13 Yayından KaldırMUSTİ: nasıl bir insansınız fener dokunuyormu sana .ben beşiktaşlıyım ama dayanamıyorum böyle boş şeylere.ayıp .adamlar gümbür gümbür yoluna devam ediyor.4 1 Yayından Kaldır
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Bende arda gol attı sandım??Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Barcelona nin mactan once oranlari artti demistim yenicek diye iddianin hediyesiydi bu macCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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CHP kadar başına taş düşsün emiCevap Yaz 15 7 Yayından Kaldır
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Messi bu neyin nesi chpnin kesin bu işte parmağı vardırCevap Yaz 15 11 Yayından Kaldır