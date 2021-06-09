"El Chapo"nun uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan eşinin suçlamaları kabul edeceği belirtildi
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"El Chapo"nun uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan eşinin suçlamaları kabul edeceği belirtildi

'El Chapo'nun uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan eşinin suçlamaları kabul edeceği belirtildi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan eşi Emma Coronel Aispuro'nun savcılıkla hakkındaki suçlamaları kabul etmek için anlaştığı belirtildi.

NEW Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan eşi Emma Coronel Aispuro'nun savcılıkla hakkındaki suçlamaları kabul etmek için anlaştığı belirtildi.

New York Times'ın dava hakkında bilgisi olan bir kişiye dayandırdığı haberinde, Aispuro'nun 10 Haziran'da Washington federal bölge mahkemesine çıkacağı ve "Sinaloa" uyuşturucu kartelini yürütmede eşi Guzman'a yardım ettiği yönündeki federal suçlamaları kabul edeceği kaydedildi.

Aispuro'nun savcılıkla varılan anlaşma gereği ABD yetkililerine eşinin iş ortakları ve akrabaları hakkında bilgi vermeyeceği ifade edildi.

Guzman'ın 31 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda 22 Şubat'ta gözaltına alınmış, hakkında cezaevinde kalmasına yetecek kadar delil olduğuna hükmedilerek tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Savcılık, Aispuro'nun "Sinaloa" karteli içinde etkili bir pozisyonda olduğunu ve kocasının uyuşturucu kaçakçılığı işlerine birçok bakımdan yardım ettiğini öne sürmüştü.

El Chapo (cüce) lakaplı eşi Guzman ise 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo, 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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