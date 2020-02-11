El Cezire Balkanlar'ın belgesel festivaline başvurular başladı

11.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:20

El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali'ne (AJB DOC) 31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

El Cezire Balkanlar'dan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 11-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivale, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış 22-52 dakika uzunluğundaki belgesel filmler için başvuruların başladığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek başvuruların tüm ülkelere açık olduğu vurgulanarak, festivalin, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, başvuruların festivalin resmi internet sitesi "www.ajbdoc.ba" üzerinden yapılabileceği ve festivalde 20'den fazla belgesel filmin izleyiciyle buluşacağı bilgisi yer aldı.

Festival kapsamında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Kaynak: AA