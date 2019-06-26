El çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın parayla yakalandı

El çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın parayla yakalandı

Erzurum'da, Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın para bulundu.

El çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın parayla yakalandı

Erzurum'da, Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın para bulundu.

Erzurum İl Jandarma İstihbarat unsurlarınca yapılan çalışmalarda, Köprüköy ilçesinde Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasına gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santimetre çapında üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan 3 bin 200 adet altın para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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